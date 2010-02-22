Закарпаття: оголосили середній за потужністю весняний паводок

На Закарпатті Міністерство з питань надзвичайних ситуацій оголосило середній за потужністю паводок.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили у Головному управлінні МНС в Закарпатській області.

За даними управління, на Закарпатті через танення снігів підвищилися рівні води у річках до 3,5 метра.

Окрім того, внаслідок потепління, що призвело до різкого танення снігу, та через випадіння великої кількості опадів у вигляді дощу, в гірських районах утворився селевий винос. На автодорозі місцевого значення Великий Бичків – Водиця роботи з очищення дорожнього полотна завершені і проїзд забезпечено. Схожих випадків в інших місцях не зафіксовано.

В Управлінні МНС також стверджують, що на річках області проходить льодохід, під час якого затори льоду на перешкодах призводили до швидкоплинного підйому рівнів води, що і сформувало середній за потужністю весняний паводок. «Ситуація контролюється спільними аварійними підрозділами сільських рад, водного господарства та МНС», - уточнює помічник начальника ГУ МНС в Закарпатській області Федір ФІЛІП.

За даними ГУ МНС, поки що річки знаходяться в межах берегів, вихід води на заплави не прогнозується.