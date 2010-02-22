У Тернополі дитяча лікарня отримала медичне обладнання

Тернопільська обласна дитяча лікарня в рамках Всеукраїнської акції «Серце до серця» отримала прилад для визначення рефракції ока.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час прес-конференції начальник Головного управління з питань туризму, сім’ї, молоді та спорту ОДА Володимир ГУЛЬОВСЬКИЙ.

За його даними, минулого року на Тернопільщині в акції взяли участь близько 500 волонтерів з молодіжних і дитячих громадських організацій, які зібрали понад 138 тис. грн. «Це є найбільшим показником за весь час проведення акції. Наприклад, у 2008 році було зібрано 57 тис. грн., у 2007 – 11 тис. грн», - зауважив В.ГУЛЬОВСЬКИЙ.

За його даними, за кількістю зібраних коштів Тернопілля у 2009 році зайняло 5-6 місце в Україні.

Він додав, що в області є близько 6 тис. дітей з аномаліями рефракції, і отриманий дитячою лікарнею прилад був конче потрібен для малолітніх дітей, які не вміють на тривалий термін сконцентрувати свій погляд.

Цього року в Україні благодійна акція «Серце до серця» відбудеться вп’яте, проходитиме вона з 3 по 23 травня.