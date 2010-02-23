Чому мозок стирає "свіжу" інформацію

Учені встановили, що в процесі набуття нових знань чи навичок головний мозок навмисно стирає свіжу інформацію з пам`яті, повідомляється в статті дослідників, опублікованій в журналі Cell.

Дослідники вже багато років не можуть прийти до спільної думки, чому нові знання у більшості людей легко зникають з часом. Одні вважали, що причиною цьому - природна нестабільність свіжих спогадів, другі вважали, що це відбувається у міру надходження в мозок нової інформації.

Вчені з Лабораторії Колд Спрінг Харбор в США, під керівництвом професора І Чжуна (Yi Zhong), вперше показали, що процес стирання свіжої інформації в мозку активно протікає під впливом спеціального біохімічного процесу.

Автори дослідження вважають, що розуміння того, як відбувається втрата завченою інформації на рівні біологічних молекул, дозволить вченим зрозуміти яким чином влаштована пам`ять.

"Ми до цих пір точно не знаємо, як відбувається запам`ятовування інформації на клітинному і молекулярному рівнях: що утворюється і що стирається" - сказав Чжун.

Механізм, виявлений вченими на прикладі дрозофіл, може бути актуальним і для ссавців, у тому числі й людей.

www.rian.ru