Конопляна олія позбавить зморшок

Конопля містить масу корисних мінеральних речовин: магній, кальцій, сірку, залізо, цинк, фосфор, калій. Також у конопляній олії містяться протеїни, фосфоліпіди, каротин та антиоксиданти.

Що стосується вітамінів, то це група А, B1, B2, B3, B6, C, D, і E.

Конопляна олія є цінним джерелом білка і містить всі двадцять амінокислот, з яких дев`ять є основними, а процентний вміст жирних кислот на порядок вищий, ніж у інших олій.

Найголовнішою якістю, за яку цінують в косметології конопляну олію - унікально швидке водопоглинання, завдяки цій властивості його ще називають «сухою олією». Після нанесення і легкого втирання у шкіру від олії не залишається і сліду, вона миттєво висихає, даруючи шкірі м`якість і ніжність. Саме тому ця олія широко застосовується практично у всіх кремах для засмаги в солярії. Вона також є прекрасним захисником шкіри від ультрафіолетового випромінювання. Унікальним також є і той факт, що конопляна олія підходить для шкіри людини краще, ніж будь-яке інше.

Конопляна олія чудово загоює ушкоджену шкіру, нормалізує суху шкіру та допомагає при запаленнях. Вона має зволожуючі властивості та дуже популярна при розробці противікових кремів.

При сухій шкірі конопляна олія служить для відновлення захисних властивостей шкіри, тому що багата на жирні кислоти. Поряд зі зволоженням шкіри дарує їй здоровий блиск і сяйво.

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