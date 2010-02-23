Головні міфи про вітаміни

Міф 1. Сумнівів у ефективності вітамінів немає, вони серйозно досліджені.

Дивовижний парадокс. Вітаміни виробляють найбільші світові фармацевтичні компанії. У своїй практиці вони обов`язково сповідують принципи доказової медицини: ефективність препаратів доводять у масштабних клінічних дослідженнях, в яких беруть участь кілька тисяч людей. І вони не визнають ліки інших виробників, для яких такі випробування не проводилися. Так от, на вітаміни ці правила не поширюються - їхні масштабні клінічні дослідження практично не проводилися.

Є тільки наглядові дослідження, які оплачують з бюджету різних фондів. У них полівітаміни виглядають скоріше негативно. Є дані, що вони не тільки не допомагають, але часто навіть і шкодять.

Міф 2. Хороші вітаміни роблять тільки на Заході, і коштують вони дорого.

Практично у всіх вітамінів, де б їх не виготовляли - в Америці, Європі чи Китаї, однакова начинка. Майже всі вітаміни в світі синтезують на 3-4 фірмах - це дуже монополізований ринок. А потім їх продають фармкомпаніям, які випускають з них таблетки, капсули, сиропи та інші препарати.

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