Кому сухофрукти категорично протипоказані

Через велику кількість вуглеводів зловживати сухофруктами не рекомендується людям з цукровим діабетом — у них може підвищитися рівень цукру в крові.

Також не можна приймати ці продукти при загостренні запалень шлунку і дванадцятипалої кишки через те, що активне жування сприяє надмірному утворенню шлункового соку, а груба клітковина дратує слизисту.

За матеріалами segodnya.ua