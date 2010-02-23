Кому сухофрукти категорично протипоказані
09:24, 23 лютого 2010Країна
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Підвищують рівень цукру
Через велику кількість вуглеводів зловживати сухофруктами не рекомендується людям з цукровим діабетом — у них може підвищитися рівень цукру в крові.
Також не можна приймати ці продукти при загостренні запалень шлунку і дванадцятипалої кишки через те, що активне жування сприяє надмірному утворенню шлункового соку, а груба клітковина дратує слизисту.
За матеріалами segodnya.ua
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