Сумщина: дах, що обвалився, вбив жінку

На Сумщині внаслідок руйнування під вагою снігу господарської споруди загинула 56-річна жінка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у Сумській області, трагічний випадок стався 20 лютого у в селі Гречкине Кролевецького району.

Жінка сама намагалася укріпити конструкції споруди, які деформувались через накопичення снігу, і саме в цей час дах не витримав навантаження і обвалився.

Тіло загиблої з-під завалів дістали сусіди, які стали свідками нещасного випадку.