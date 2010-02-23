Сумщина: дах, що обвалився, вбив жінку
09:31, 23 лютого 2010Країна
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Накопичився сніг
На Сумщині внаслідок руйнування під вагою снігу господарської споруди загинула 56-річна жінка.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у Сумській області, трагічний випадок стався 20 лютого у в селі Гречкине Кролевецького району.
Жінка сама намагалася укріпити конструкції споруди, які деформувались через накопичення снігу, і саме в цей час дах не витримав навантаження і обвалився.
Тіло загиблої з-під завалів дістали сусіди, які стали свідками нещасного випадку.
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