Чернігівщина: під вагою снігу обвалилася покрівля школи

Потерпілих немає

У селі Петрівка Борзнянського району Чернігівської області сталося руйнування шиферної покрівлі на будівлі загальноосвітньої школи. Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, жертв і постраждалих внаслідок обвалу немає, навчальний процес не припинявся. Попередньою причиною руйнування покрівлі є велике навантаження снігового покрову.

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