Чернігівщина: під вагою снігу обвалилася покрівля школи
10:02, 23 лютого 2010Країна
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Потерпілих немає
У селі Петрівка Борзнянського району Чернігівської області сталося руйнування шиферної покрівлі на будівлі загальноосвітньої школи.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, жертв і постраждалих внаслідок обвалу немає, навчальний процес не припинявся.
Попередньою причиною руйнування покрівлі є велике навантаження снігового покрову.
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