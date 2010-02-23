У Криму діти наїлися високоактивних транквілізаторів, стан тяжкий

Залишилися вдома без нагляду

У Феодосії двоє дітей, залишившись вдома без нагляду дорослих, з`їли транквілізатори, внаслідок чого госпіталізовані в лікарню. Як передає кореспондент УНІАН, згідно з повідомленням прес-служби кримського управління МНС, інцидент стався 22 лютого. 4-річна дівчинка і 6-річний хлопчик знайшли пігулки «Феназепам». «Діти залишилися вдома без нагляду батьків, знайшли медикаменти і з`їли їх», - йдеться в повідомленні МНС. Стан потерпілих оцінюється як тяжкий. *** «Феназепам» є високоактивним транквілізатором. Має анксиолітичну, седативно-снодійну, протисудомну і центральна міорелаксуючу дію.

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