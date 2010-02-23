У дітей-ласунів частіше розвивається депресія

Діти-ласуни можуть бути схильні до ризику виникнення депресії і в майбутньому мати проблеми з алкоголем. Результати експерименту, що встановлює цей взаємозв`язок, опубліковані групою американських дослідників у спеціалізованому журналі "Еддікшен".

За словами вчених, солодке і алкоголь зачіпають однакові "смакові" ділянки мозку. Медичні експерти помітили певний взаємозв`язок: люди, які страждають на алкогольну залежність у зрілому віці, часто є любителями солодкого.

У експерименті, проведеному в Центрі хімічних досліджень Монелла, взяли участь 300 дітей віком від 5 до 12 років. Їх підібрали таким чином, що у половини був хоча б один член сім`ї, що має алкогольну залежність. Потім учені визначили, хто з дітей найбільше любить солодке. Для цього хлопцям пропонувалося спробувати 5 напоїв з різним вмістом цукру і вибрати найприємніший на смак. Після цього з дитиною працював психолог, аналізуючи його поведінку і виявляючи можливі депресивні симптоми.

Різні ознаки депресії були відзначені приблизно у чверті дітей. За результатами дослідження особливо виділялася група з 37 хлопців, що вибрали найсолодший напій. У них були виявлені депресивні ознаки і водночас тяжка спадковість - систематичне вживання алкоголю одним з членів сім`ї.

ami-tass.ru