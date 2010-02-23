Луганщина: на річках - підйом води, затоплено будинки

Минулої доби на річках в Луганській області в районі гідропостів спостерігався підйом рівнів води в межах від 8 см до 2-х метрів.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з повідомленням Головного управління МНС України у Луганській області, найбільший підйом води зафіксовано на річці Євсуг – майже на 2 метри.

В районі смт. Розкішне підтоплено присадибні ділянки на 6 вулицях - всього 195 будинків, в яких проживає 440 мешканців.

Підйом води на найбільшій водній артерії Луганської області Сіверський Донець поки що незначний – в межах 30 см.

На другій за величиною річці області Айдар вода піднялася в межах 70 см.