Якісний шоколад перешкоджає інсульту

Регулярне споживання шоколаду з високим вмістом какао знижує ризик інсульту на 20 %. Такого висновку, як повідомила газета "Дейлі телеграф", дійшла міжнародна група учених, дані про дослідження яких обнародуються на цьому тижні на презентації в Академії неврології США.

При цьому, згідно дослідженню за участю 50 тисяч осіб, шоколад дозволяє на 50 % знизити ризик фатального результату у пацієнтів, що вже пережили інсульт. Для цього достатньо з`їдати 50 грамів раз на тиждень.

Цей позитивний захисний ефект дослідники пов`язують з наявністю у ласощах флавонидів - потужного антиоксиданту, що очищає організм.

Проте, як попереджають учені, надмірне споживання шоколаду може завдати серйозної шкоди організму через високий вміст у ньому насичених жирів.

ami-tass.ru