В Україні 37% трикотажу - бракований

Фахівці державного нагляду Держспоживстандарту України впродовж 2009 року перевірили 134,1 тис. трикотажних виробів на загальну суму 569,5 тис. грн. Вимогам чинноъ нормативної документації не відповідало 49,4 тис. одиниць продукції (37%) на суму 227,5 тис. грн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту.

В цілому фахівці Держспоживстандарту України за минулий рік перевірили 57 підприємств легкої промисловості, які займаються виробництвом і зберіганням трикотажних виробів. На 49 з них були виявлені порушення. Продукція була забракована через виробничо-швейні дефекти, відсутність сертифікату відповідності і гігієнічного висновку, непроведення випробувань, відсутність зразка-еталону, недоліки споживчого маркірування, відсутність технічного опису і технологічної документації тощо.

Найбільше порушень було виявлено в Чернівецькій і Харківській областях. Максимальну суму штрафів сплатили підприємства Харківщини (8,4 тис. грн.) і Дніпропетровщини (майже 5 тис. грн.).

За результатами діяльності державного нагляду впродовж 2009 року була заборонена реалізація 75 партій трикотажної продукції на 44 підприємствах, на 23 підприємствах було видано 39 розпоряджень про заборону реалізації всієї продукції. Загальна сума штрафів склала 36,6 тис. грн.