Дніпропетровщина: підтоплено понад 130 приватних садиб та будинків

На Дніпропетровщині через танення снігу та дощів підтоплено понад 130 приватних садиб та будинків. Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МНС в області.

Найбільшого підтоплення зазнало місто Дніпропетровськ – 85 приватних садиб та будинків.

У селі Самарське Петропавлівського району підтоплено подвір’я 37 приватних садиб, частина дороги та міст через річку. Також водою відрізані від центральної частини села 140 садиб.

Є загроза руйнування дамби ставка біля села Українське Павлоградського району силами МНС та міжрайонного управління водного господарства зроблено обвідний канал для пропуску води з ставка.

Протягом доби силами місцевих підрозділів МНС та комунальних служб на Дніпропетровщині відкачано воду на 19 подвір’ях приватних садиб та з 7 житлових будинків.