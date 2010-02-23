Населення Кіровоградщини скоротилось на 9,2 тис. осіб

Протягом 2009 року населення Кіровоградської області скоротилося на 9,2 тис. осіб, у тому числі міського населення – на 3,8 тис., жителів сільських поселень – на 5,4 тис. осіб.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

Природне скорочення населення торік зафіксовано в усіх районах області. Водночас, порівняно з 2008 роком зросла кількість народжених дітей (на 3,6%) та зареєстровано зменшення числа померлих (на 7,7%).

У 2009 році міграційне скорочення населення становить майже 2,4 тис. осіб. Число прибулих в область на постійне проживання у порівнянні з 2008 роком зросло з 11,5 до 11,6 особи, а вибулих – зменшилось з 15,4 до 13,9 особи в розрахунку на 1000 жителів.

Станом на 1 січня 2010 року чисельність наявного населення області становила 1017,8 тис. осіб, у тому числі міського – 627,9 тис. осіб (61,7%), сільського – 389,9 тис. осіб (38,3%).