Населення Черкаської області зменшилося на 9 тисяч осіб

У 2009 році населення Черкаської області зменшилося на 9032 особи. Станом на 1 січня 2010 року в Черкаській області проживало 1295,2 тис. осіб.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Головному управлінні статистики в Черкаській області.

Зменшення населення Черкаської області відбулося виключно за рахунок природного скорочення - 9407 осіб. Разом із тим зафіксований міграційний приріст населення - 375 осіб.