Кіровоградщина: сніговий покрив перевищує норму в 4-6 раз

Результати снігомірної зйомки, виконаної в басейнах річок на території Кіровоградської області 15 лютого, виявили, що рівень снігового покрову місцями перевищує норму в 4-6 раз, що загрожує розвитку значно вищої за норму повені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на позачерговому засіданні облкомісії з питань ТЕБ та НС повідомила начальник обласного центру з гідрометеорології Олена ЮРЧЕНКО.

За її словами, у басейнах річок Інгулу, нижній течії Південного Бугу спостерігаються дуже високі снігозапаси – 83-94 мм, що перевищує норму в 2-2,5. У басейні р. Інгулець вони сановлять 150-169 мм, або в 4-6 разів вище норми. Накопичені снігозапаси означають, що на відміну від попередніх років, частка талого стоку в сумарному об`ємі водопілля може становити 50-80%.

Начальник обласного виробничого управління меліорації та водного господарства Юрій ТОПУЗОВ зазначив, що у разі активного сніготанення ймовірні підтоплення окремих районів міст Кіровограда, Долинської, Світловодська, смт Помічної.

«Для міста Долинської буде характерним значне підвищенням рівня ґрунтових вод, тому вже зараз проводиться робота щодо запобігання псуванню речей у погребах приватного сектора населення», - зауважив Ю.ТОПУЗОВ. Він повідомив, що в області проводиться комплекс заходів щодо скидання води зі водосховищ та ставків, починаючи із верхів’їв.

За даними фахівців, в період грудня 2009 року – другої декади лютого 2010 року на Кіровоградщині випало 187 – 258 мм опадів, що становить 203-277% від норми.