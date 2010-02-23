На Кіровоградщині шукають 10-річного хлопчика
16:49, 23 лютого 2010Країна
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П’ятий день пошуків
У Кіровоградській області п’ятий день тривають пошуки зниклого 10-річного хлопчика із залученням бійців служби порятунку та правоохоронців.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в УМВС в області, дитина зникла в м. Мала Виска 19 лютого, після того, як вирушила з території міського ринку додому. Хлопчик розумово відсталий і знаходиться на обліку лікаря-психіатра.
21 лютого до пошуків залучено рятувальників. Вони перевірили підвали та горища міських багатоповерхівок, гаражі, територію новобудови, сміттєзвалища, берега річки Вись. На разі жодних слідів перебування хлопчика не встановлено.
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