На Кіровоградщині шукають 10-річного хлопчика

У Кіровоградській області п’ятий день тривають пошуки зниклого 10-річного хлопчика із залученням бійців служби порятунку та правоохоронців.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в УМВС в області, дитина зникла в м. Мала Виска 19 лютого, після того, як вирушила з території міського ринку додому. Хлопчик розумово відсталий і знаходиться на обліку лікаря-психіатра.

21 лютого до пошуків залучено рятувальників. Вони перевірили підвали та горища міських багатоповерхівок, гаражі, територію новобудови, сміттєзвалища, берега річки Вись. На разі жодних слідів перебування хлопчика не встановлено.