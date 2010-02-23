Кількість жителів Чернігівщини скоротилася на 11 тис. осіб

На 1 січня 2010 р. у Чернігівській області, за попередніми розрахунками, проживало 1109,7 тис. осіб.

Як повідомили у Головному управлінні статистики в області, упродовж 2009 р. чисельність наявного населення регіону зменшилася на 11,6 тис. осіб, або на 10,4 осіб у розрахунку на 1000 населення.

Зменшення чисельності населення відбулося за рахунок природного скорочення (11,7 тис. осіб). Хоча порівняно з 2008 р., природне скорочення зменшилося на 2045 осіб, або на 14,9%, і спостерігалося в усіх районах області. Така динаміка є наслідком зменшення кількості померлих та збільшення кількості народжених.

Крім того, за 2009 р. зареєстровано більше шлюбів (6883 проти 6598) та менше розлучень (3311 проти 3806), ніж рік тому. Рівень шлюбності зріс з 5,8‰ до 6,2‰, а рівень розлучень знизився з 3,4‰ до 3‰.