Лучани збирають кошти на видання про неповносправних дітей

Луцькі освітяни підтримують впровадження в систему освіти інклюзивної та інтегрованої моделей навчання (спільне навчання здорових та неповносправних), — повідомляє кореспондент Луцького інформаційного порталу.

Зокрема, готуються до друку збірки «Почуй мене сердечком» — дітям про діток глухих та слабочуючих, «Навчаймось бачити разом!» — дітям про діток незрячих та слабозорих, «Ходімо зі мною у казку!» — дітям про діток на інвалідних візках (з порушеннями опорно-рухового апарату).

За словами голови правління ВОДГО «Центр розвитку дитини» Лариси Вознюк, до створення дитячих збірочок на партнерських правах долучаються діти. Учні місцевої художньої школи та вихованці ДНЗ №28 уже створюють ілюстрації майбутніх збірочок. Творчий процес триває і юні художники уже усвідомили його значимість – на вітчизняному ринку така книжкова продукція абсолютно відсутня, хоча є дуже актуальною і має запит загалом по Україні.

Крім того, міське управління освіти закликає усіх небайдужих долучитися до видання збірок.

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