У Запоріжжі в зоні підтоплення - 2 тис. будинків

У Запоріжжі в зоні підтоплення знаходяться понад 2 тис. будинків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької мерії з посиланням на дані міськуправління екології, на сьогодні в Запоріжжі "в зоні підтоплення - 2108 будинків (здебільшого, це - приватний сектор), де живе майже 3,5 тисячі запорожців".

За даними мерії, загальна територія міста, над якою нависла загроза підтоплення, становить понад 10 кв. км.

"У зоні ризику – понад 10 квадратних кілометрів, де грунтові води знаходяться близько до поверхні, до 2-х метрів", - повідомили в мерії.

На даний момент міськими службами спільно з МНС проводяться роботи з метою недопущення підтоплення територій, проте ймовірність того, що після потеплення уникнути підтоплень буде складно, дуже висока.