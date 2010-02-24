Луганщина: через підйом води у річці Вільхова затоплено будинки

В Луганській області через різке підвищення температури повітря і танення снігу піднявся рівень води в річці Вільхова, яка підтопила присадибні ділянки та житлові будинки с. Розкішне.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України у Луганській області, річка вийшла на заплаву, внаслідок чого сталося затоплення 26 житлових будинків, у яких мешкає 60 осіб. Підтоплено 308 садиб, в яких проживає 677 людей. Евакуйовано 16 осіб з 6 будинків.

Наразі проводяться роботи з розбору льодових заторів у руслі річки Вільхова та укріплення дамби і берега мішками з піском.