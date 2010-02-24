У США на круїзному лайнері пасажири постраждали від невідомого вірусу

На борту круїзного лайнера Celebrity Mercury, який здійснює тур Карибським морем, 326 пасажирів і 27 членів екіпажу постраждали від невідомого вірусу.

Як передає Газета.Ru, у хворих спостерігається порушення травлення, діарея й нудота. Всього на борту судна перебувають близько 1,8 тисяч пасажирів і понад 800 членів екіпажу.

В усіх хворих узято аналізи, які відправили до лабораторії для подальшого вивчення вірусу.

Mercury вийшов із Чарльстона 15 лютого. Очікується, що лайнер повернеться в порт 26 лютого.