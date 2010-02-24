Найкорисніший фрукт

Ученими Великобританії виявлено, що одним з найкорисніших фруктів для організму людини є яблуко.

У яблуках міститься вітамін С, що зміцнює імунну систему, а також, флавоноїди — антиоксиданти, що знижують ризик серцево-судинних захворювань. Про це повідомляє 7ja.net.

У одному невеликому яблуці міститься лише 70-100 калорій. Проте цей корисний фрукт може з успіхом замінити шоколад або цукерки, а також задовольняти потреби людського організму в цукрі.

Крім того, в яблуках міститься значна кількість фенолів, які скорочують кількість «поганого» холестерину і збільшують «хорошого».

Яблучний сік позбавляє від шкідливих бактерій в порожнині рота, що руйнують зубну емаль.

news.mail.ru