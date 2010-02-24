Найкорисніший фрукт
09:56, 24 лютого 2010Країна
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Зміцнює імунітет, позбавляє від шкідливих бактерій...
Ученими Великобританії виявлено, що одним з найкорисніших фруктів для організму людини є яблуко.
У яблуках міститься вітамін С, що зміцнює імунну систему, а також, флавоноїди — антиоксиданти, що знижують ризик серцево-судинних захворювань. Про це повідомляє 7ja.net.
У одному невеликому яблуці міститься лише 70-100 калорій. Проте цей корисний фрукт може з успіхом замінити шоколад або цукерки, а також задовольняти потреби людського організму в цукрі.
Крім того, в яблуках міститься значна кількість фенолів, які скорочують кількість «поганого» холестерину і збільшують «хорошого».
Яблучний сік позбавляє від шкідливих бактерій в порожнині рота, що руйнують зубну емаль.
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