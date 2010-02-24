Чому готувати їжу на газових плитах небезпечно

Норвезькі учені стверджують, що приготування м`яса на газових плитах може бути небезпечне для кухаря через підвищене виділення речовин, визнаних канцерогенами.

В ході дослідження учені з Міжнародного агентства по вивченню раку (IARC) виявили, що сполуки, що потрапляють в повітря при смаженні на високих температурах, входять до групи 2А (канцерогенних для людини). Журнал Occupational and Environmental Medicine вже опублікував статтю з результатами дослідження.

Дослідники в ході експерименту смажили 17 стейков, кожен вагою в 400 грамів, протягом 15 хвилин, і вимірювали рівні вмісту поліциклічних ароматичних вуглеводів (ПАВ), таких як нафталін і бензпирен, гетероциклічних амінів і альдегідів.

В результаті вдалося виявити тільки один ПАВ - нафталін, кількість якого коливалася від 0,15 до 0,27 мікрограмів на кубічний метр повітря, причому, найвищі рівні були зареєстровані при смаженні стейка на маргарині на газовій плиті.

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