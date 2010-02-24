Найдорожчі ліки в світі

Річний курс лікування деякими рідкісними фармацевтичними препаратами обходиться пацієнтам в сотні тисяч доларів. Про це повідомляє журнал Forbes.

Найдорожчими ліками в світі визнаний препарат "Соліріс". Річний курс лікування цими ліками коштує 409,5 тисяч доларів. "Соліріс" допомагає тим, хто страждає унікальним розладом імунної системи: коли людина спить, у неї в крові руйнуються червоні кров`яні тільця.

Чим рідше зустрічається хвороба, тим дорожчий препарат, який розробляють фармацевти. Лише 500 осіб страждають в США генетичним захворюванням, відомим як синдром Хантера. Розроблені для цих пацієнтів ліки Ілепрейз коштують 375 тисяч доларів в рік. Тільки американський ринок Ілепрейз склав минулого року 353 мільйони доларів.

Ще один рідкісний препарат - Неглейзім. Він застосовується при розладах метаболічних процесів, що рідко зустрічаються, і обходиться пацієнтам в 365 тисяч доларів в рік.

У список найдорожчих ліків потрапили дев`ять найменувань, річний курс лікування якими коштує понад 200 тисяч доларів, відзначає видання.

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