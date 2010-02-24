Спів лікує наслідки інсульту

За допомогою уроків співу хворі, що перенесли інсульт, можуть відновити мову. Клінічні випробування, що проводяться співробітниками Медичної школи імені диякона Бет Ізраель і Гарвардської медичної школи в Бостоні (обидві - США), дозволили з`ясувати, як мозок реагує на "мелодійну інтонаційну терапію". Виявляється, якщо в результаті інсульту пошкоджений мовний центр, хворий все одно може співати, оскільки при співі використовується не та ділянка мозку, яка відповідає за мову, повідомляє видання Daily Telegraph.

Зазвичай ефект терапевтичного курсу виявляється через 14 тижнів, після 75 півторагодинних занять. Під час лікування хворі вчаться проспівувати декілька сотень слів і фраз, таким чином відновлюються втрачені зв`язки між півкулями мозку. В результаті до кінця курсу більшість пацієнтів знаходять здатність розмовляти. Мова таких інсультників мелодійніша, в ній яскравіше виражені пониження і підвищення. Говорять вони як би співучо.

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