Лосось - еліксир життя

Фахівці з Каліфорнії знайшли в лососеві еліксир життя. Експеримент за участю більш як 600 добровольців показав, що речовини, що містяться в цій рибі, діють на тривалість життя клітин організму.

Дослідження показало, що жирні кислоти омега-3, які у великій кількості містяться в лососеві, можуть впливати на біологічне старіння людини. Ці речовини перешкоджають укороченню кінцевих ділянок хромосом, уповільнюючи тим самим старіння.

Жирні кислоти позитивно діють і на клітини головного мозку, допомагаючи запобігти розвитку проблем з пам`яттю і увагою, викликаних віком або хворобою.

Експерименти ж на лабораторних мишах показали, що раціон харчування, багатий омега-3, продовжує тривалість життя на третину.

health.passion.ru