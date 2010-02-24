У Кременчуку крижана глиба важко травмувала жінку
12:11, 24 лютого 2010Країна
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Потерпів ще й чоловік
Кременчук. 24 лютого. УНІАН. У Кременчуку Полтавської області крижана глиба, що впала з п`ятого поверху, проломила 40-річній жінці голову.
Про це УНІАН повідомили в Центрі пропаганди Головного управління МНС у Полтавській області.
За даними центру, 23 лютого на трьох перехожих впала крижана глиба. Найбільше постраждала жінка, якій лід пробив голову. Її доставили до реанімаційного відділення 3-ї міськлікарні з діагнозом “відкрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку і скальпована рана голови". Стан здоров`я постраждалої – дуже важкий.
Ще один потерпілий чоловік від госпіталізації відмовився.
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