Одещина: чадним газом отруїлися четверо дітей

У селі Веселий Кут Арцизького району Одеської області в приватному житловому будинку внаслідок порушення правил експлуатації пічного опалення від отруєння чадним газом постраждали четверо дітей 1996, 2002, 2003 і 2007 років народження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, діти госпіталізовані до райлікарні. Стан їхнього здоров’я задовільний.

На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.