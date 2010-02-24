Одещина: чадним газом отруїлися четверо дітей
12:18, 24 лютого 2010Країна
0
Несправне пічне опалення
У селі Веселий Кут Арцизького району Одеської області в приватному житловому будинку внаслідок порушення правил експлуатації пічного опалення від отруєння чадним газом постраждали четверо дітей 1996, 2002, 2003 і 2007 років народження.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, діти госпіталізовані до райлікарні. Стан їхнього здоров’я задовільний.
На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter