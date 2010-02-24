Нове офтальмологічне устаткування для дітей Луганська

Всеукраїнський благодійний фонд "Серце до серця" передав Луганській обласній дитячій клінічній лікарні нове медичне офтальмологічне устаткування.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції, присвяченій передачі сертифіката на устаткування, начальник Управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації Ірина ЦИМБАЛ зазначила, що Луганська область активно бере участь у благодійних акціях фонду "Серце до серця" з 2006 року, коли він був заснований.

За її словами, щорічно кошти, які збирають волонтери по всій області в ході акції "Почуйте всі!", йдуть на придбання нового обладнання для дитячих лікувальних установ.

У 2009 році на Луганщині волонтери зібрали близько 145 тис. грн. На ці кошти обласна дитяча лікарня одержала педіатричний авторефрактор, автоматичний проектор знаків офтальмологічних таблиць та інше устаткування.

Головний лікар обласної дитячої лікарні Василь ТКАЧЕНКО під час вручення йому сертифіката зазначив, що нове устаткування дозволить максимально точно діагностувати порушення зору у дітей і давати ефективні лікувальні рекомендації.

Він також повідомив, що лікарня зробить свій внесок у благодійну акцію: з 25 лютого офтальмологічний кабінет поліклініки щочетверга працюватиме в режимі "відкритих дверей".

"У цей день усі батьки, діти яких мають порушення зору, можуть без направлень безкоштовно і вільно одержати консультацію високопрофесійних лікарів-офтальмологів", - зазначив В.ТКАЧЕНКО.