Українські вчені будуть лікувати стовбуровими клітинами

В Україні завершилася перша фаза клінічних досліджень з лікування стволовими клітинами.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив головний лікар Інституту клітинної терапії доктор медичних наук Юрій ГЛАДКИХ.

За його словами, українські фахівці отримали обнадійливі результати, проте говорити про категоричну оцінку ще зарано, адже клінічні випробування триватимуть ще п`ять років.

«У першій фазі ми провели клінічні випробування з групою пацієнтів – 25 чоловік, які хворі на цукровий діабет. Таких хворих в Україні півтора мільйони чоловік. Найстрашніші наслідки діабету - це ураження судин, нирок, органів зору. Саме ці ураження призводять до інвалідності та смерті пацієнта. Ми спробували визначити, наскільки стволові клітини можуть допомогти. До нас звернулися пацієнти, які давно хворіли, перебували під спостереженням фахівців, і їхній стан вже не дозволяв проводити лікування звичайними або комбінованими препаратами», - розповів Ю.ГЛАДКИХ.

Через 3-6 місяців чергових досліджень, за словами медика, загальний стан здоров`я пацієнтів значно покращився, порівняно з початком лікування, а “попередній результат достатньо позитивний». У хворих на цукровий діабет стабілізувалися цукор і глюкоза в крові, покращився обмін речовин.

Ю.ГЛАДКИХ також розповів про позитивні результати лікування стволовими клітинами цирозу печінки.

«З лікування цирозу печінки одержали приголомшливі дані. За наявності цієї хвороби у людини немає надії на майбутнє, тому що печінка перероджується, печінкові клітини замінюються фіброзною тканиною і наступає смерть. У нас було кілька хворих з тяжким цирозом. Після введення препаратів ми побачили, що стан пацієнтів не тільки покращився, але й значно покращився обмін речовин, пішов асцит, нормалізувався об`єм печінки. За нашими даними, достатньо лише 3-5% нормально функціонуючих клітин печінки, щоб печінка працювала нормально», - зазначив Ю.ГЛАДКИХ.

У свою чергу, заступник директора з наукової роботи Інституту клітинної терапії Олександр КУХАРЧУК повідомив, що отримано гарні результати в лікуванні панкреонекрозу – відмирання підшлункової залози. «Це тяжке захворювання, 90% смертності. В результаті клінічних досліджень ми зменшили смертність з 90 до 10%. Однозначно, що застосування кордової крові (УНІАН: пуповинна (плацентарна) або кордова кров - безцінне джерело стволових кровотворних клітин) значно покращує всі процеси загоєння, відновлення організму. Нам вдалося показати вперше у світі, що кордова кров рятує людину за ситуації, коли у неї шанс вижити – один до десяти», - сказав О.КУХАРЧУК.

На питання кореспондента, чи можуть виникати пухлинні клітини внаслідок трансплантації стволових клітин, професор О.КУХАРЧУК відповів, що в результаті численних експериментів українські вчені встановили онкологічну безпеку тих клітин, які вони застосовують.

«Ми гарантуємо, що жодна людина не постраждає в плані онкозахворювань від тих технологій, які застосовуються в Україні. Є різні види клітин, є дуже небезпечні в плані онкології клітини - це ранні ембріональні стволові клітини, але в Україні з ними ніхто не працює. За кордоном з ними працюють в Америці, Канаді, у Німеччині, в Україні немає жодної лабораторії, в якій би працювали з проонкогенними клітинами», - запевнив О.КУХАРЧУК.