В Луцьку вперше за роки незалежності відкрито дитсадок

В Луцьку вперше за роки незалежності України відкрито дитячий садочок. На це з міського бюджету було виділено понад 3 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, дошкільний навчальний заклад №39 під назвою «Казка» розташований у районі вулиці Львівської. У садочку діятиме 8 груп: три ясельні і п’ять дошкільних. Наразі набрано 5 груп. Загалом заклад розрахований на 180 дітей.

Присутній на урочистому відкритті Луцький міський голова Богдан ШИБА наголосив, що і цього року з міського бюджету будуть виділяти кошти на дошкільну освіту.

Наразі садочки Луцька відвідують 9 тисяч дітей, очікують своєї черги близько тисячі малюків. Цього року в Луцьку планують відкрити ще 5 додаткових груп у двох ДНЗ - №6 та №7.