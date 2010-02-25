24 лютого у Львові відкрився Міжнародний екологічний форум «ECO Solutions – new technologies», який триватиме до 26 лютого.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, метою форуму є пошук сучасних засобів оптимального використання енергоресурсів та гармонійного поєднання людської життєдіяльності з органічною потребою збереження довкілля.

«З цієї точки зору проведення «ECO Solutions» саме у Львові має цілком логічне підґрунтя: місто розташоване у країні, котра ще не перейняла усі світові ноу-хау з енергозбереження, переробки відходів, очистки стічних вод, а комунальна сфера й інфраструктура Львова подекуди досі перебуває поза контекстом новітніх європейських технологій», - зазначає прес-служба.

Під час форуму десятки українських, закордонних компаній та організацій матимуть нагоду подати свої відповіді на окреслені проблеми, презентувати власні розробки, проекти, познайомитись з технологіями потенційних партнерів та конкурентів.

Участь у форумі беруть представники Міністерств охорони навколишнього природного середовища, житлово-комунального господарства, економіки, регіонального розвитку та будівництва, обласних державних адміністрацій, міських рад, міжнародних організацій (ЄБРР, USAID, ПРООН, UKEEP, NEFCO), торгових відділів посольств, міжнародні та українські компанії (власники готелів, приватних котеджів, баз відпочинку, промислові підприємства, комунальні господарства та інші), науковці, громадські організації. Відвідувачам форуму буде продемонстровано сучасні технології та досвід Польщі, Росії, Німеччини, Австрії, Швеції, Нідерландів, Литви, Латвії, Китаю.