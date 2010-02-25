Антидепресанти небезпечні для здоров’я

Це, треба сказати, не зовсім міф. Навіть у сучасних, досить гуманних препаратах, призначених для боротьби з депресією, можуть спостерігатися побічні ефекти, хоча психіатри намагаються підібрати лікування так, щоб не збільшувати неприємності своїх пацієнтів. Найчастіше антидепресанти викликають головні болі, запаморочення, пітливість, серцебиття, підвищену чутливість до світла, втрату сексуального бажання, сонливість, зниження або, навпаки, збільшення апетиту. Найбільше пацієнти бояться саме останнього. Вважається, що через прийом антидепресантів людина може набрати зайву вагу. Але це можливо і при самій депресії. Дехто побоюється втрати сексуального бажання, але і при депресії складно бути статевим гігантом. Крім цього, побічні ефекти проходять відразу після закінчення курсу лікування, а депресія з її малоприємними симптомами може тривати роками.

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