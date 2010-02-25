На Чернігівщині повінь у 69 населених пунктах

У Чернігівській області негативного впливу весняної повені зазнають мешканці 69 населених пунктів, у тому числі й обласного центру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні колегії облдержадміністрації повідомив начальник Управління з питань надзвичайних ситуацій ОДА В`ячеслав РИГА.

"Негативного впливу повені зазнають 69 населених пунктів, у яких проживають 12 тис. осіб", - сказав він.

За словами В.РИГИ, 28 населених пунктів будуть підтоплені повеневими водами, а із 41-м населеним пунктом буде порушено транспортне сполучення. Крім того, очікується затоплення майже 10 тис. га сільськогосподарських угідь у 5 районах області. Фахівці прогнозують підвищення рівня ґрунтових вод у регіоні та активізацію зсувних процесів, що може мати негативні наслідки для жителів 26 населених пунктів Чернігівщини. Повеневими водами можуть бути підтоплені автомобільні шляхи місцевого значення на під`їздах до сіл, що розташовані у зонах впливу весняної повені, загальною довжиною понад 20 км.

Також начальник Управління з питань надзвичайних ситуацій поінформував, що проблемним залишається питання фінансування заходів для мінімізації негативного впливу повені. Зокрема, направлено звернення до уряду з проханням виділити для області з резервного фонду держбюджету 500 тис. грн., з яких 450 тис. грн. необхідні для створення запасів одягу, резервів паливо-мастильних та будівельних матеріалів, а 50 тис. грн. – для проведення обстеження підтоплюваних територій за допомогою авіації.

"Незважаючи на складну ситуацію з фінансуванням, ми сподіваємося на отримання допомоги", - наголосив В.РИГА.