У США помічницю хірурга засуджено до 30 років ув`язнення за зараження 30 пацієнтів вірусом гепатиту C, який у хронічній формі часто приводить до раку печінки.

Федеральний суд в Денвері зобов`язав також 27-річну медсестру виплатити неустойку в розмірі 500 тисяч доларів медичним установам, в яких вона працювала, а також ще 1 тисячу доларів віддати до Фонду постраждалих хворих, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

Жінка зізналася, що є наркоманкою, і заразилася гепатитом С, вживаючи героїн. На роботі вона регулярно брала шприци зі знеболюючими, замінюючи їх розчином солі.