Рівень води в підтопленому районі Херсона знижується

Рівень води в підтопленому районі «Нафтогавань» в Херсоні знижується.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив мер Херсона Володимир САЛЬДО.

За його словами, зниження рівня води відбулося через скорочення обсягів скидання води Каховською ГЕС з Каховського водосховища.

«Зараз скидають 2,5 тис. куб. м за секунду, а на початку минулого тижня скидання було 2,6 - 2,7 тис. куб. м за секунду», - сказав В.САЛЬДО.

Мер зазначив, що у відкачуванні води з підтопленого району задіяна техніка КП «Херсонтеплоенерго», КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства Херсона», ВАТ «Херсонська ТЕЦ» і МНС.