Рівень води в підтопленому районі Херсона знижується
09:24, 25 лютого 2010Країна
0
Повідомив мер Херсона
Рівень води в підтопленому районі «Нафтогавань» в Херсоні знижується.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив мер Херсона Володимир САЛЬДО.
За його словами, зниження рівня води відбулося через скорочення обсягів скидання води Каховською ГЕС з Каховського водосховища.
«Зараз скидають 2,5 тис. куб. м за секунду, а на початку минулого тижня скидання було 2,6 - 2,7 тис. куб. м за секунду», - сказав В.САЛЬДО.
Мер зазначив, що у відкачуванні води з підтопленого району задіяна техніка КП «Херсонтеплоенерго», КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства Херсона», ВАТ «Херсонська ТЕЦ» і МНС.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter