Танець живота розхитує хребет?

Джерело негативного ефекту від танцю живота криється у вертикальному і горизонтальному трясінні – обов`язковому елементі цього мистецтва. Під час трясіння основне навантаження лягає на хребет, і навіть досвідчені танцівниці не застраховані від його розхитування. Крім того, танець живота може стати причиною деяких жіночих гінекологічних захворювань, повідомляє Medlinks.Ru.

Європейські учені з Міжнародної асоціації здоров`я, які провели спеціальне дослідження, присвячене побічним ефектам від занять танцем живота, настійно рекомендують танцівницям, що починають, пройти повне медичне обстеження, щоб не нашкодити в ритмі танцю своєму здоров`ю.

Зокрема, забороняється займатися танцями живота на будь-яких термінах вагітності, при плоскостопості, при зсуві хребців, грижі в хребті і болях в спині, за наявності різного роду пухлин і гнійних процесів, при будь-яких гінекологічних захворюваннях, при захворюваннях печінки, шлунку, верхніх дихальних шляхів, а також при варикозі. Якщо медичне обстеження виявило хоч би одну з перерахованих проблем із здоров`ям, то слід відмовитися від танцю живота і вибрати для себе безпечніший вид танців.

aif.ru