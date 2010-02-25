У Дніпропетровську виявлено міжнародний канал героїну

Працівники Управління боротьби з організованою злочинністю в Дніпропетровській області викрили канал надходження з-за кордону в регіон героїну.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС, в результаті проведення оперативної закупівлі 130 грамів героїну за ціною 36 тис. грн. правоохоронці затримали місцевого 40-річного мешканця.

Під час санкціонованого обшуку його помешкання та автомобіля були вилучені ще 600 грамів порошкоподібної речовини, схожої на героїн, один кілограм макової соломки, набої до автомата «Калашникова» та пістолет, пристосований для стрільби гумовими кулями, без відповідних документів.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Наразі вилучені наркотичні речовини направлено на експертизу, проводяться подальші оперативно-розшукові заходи із встановлення та затримання усіх причетних до каналу постачання-збуту героїну.