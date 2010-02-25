Порнографія сильно тисне на психіку дітей

Сексуалізація дітей, через дію комп`ютерних ігор, порнографії і заснованих на сексі рекламних слоганів, відбувається у все більш ранішому віці, причому це стосується як дівчаток, так і хлопчиків, упевнені представники британського уряду.

Вже в ранньому підлітковому віці дівчатка випробовують на собі тиск громадської думки і відчувають, що вони зобов`язані подобатися хлопчикам, стверджує клінічний психолог Лінда Пападопулос з Міністерства внутрішніх справ Великобританії. У свою чергу хлопчики вважають, що для того, щоб не впасти в очах оточуючих, їм обов`язково потрібно буде спати з декількома дівчатками одночасно.

Хлопчикам з дитинства говорять, що вони повинні бути розумними і сильними, нагадує психолог. І хоча зараз надворі 2010 рік і чоловіки, і жінки рівні в своїх правах, маленькі дівчатка з дитинства чують, що їм обов`язково потрібно бути симпатичними. Психолог відзначає, що в результаті, бажаючи відповідати очікуванням тих, що оточують, вони швидко засвоюють нову модель поведінки.

На свідомість дитини чиниться досить сильна дія, запевняють фахівці. Учені пропонують звернути увагу і порівняти зовнішній вигляд порнозірок і те, як виглядають сучасні дівчатка.

podrobnosti.ua