Волинь: у лікарнях виявлено масові порушення правил безпеки

У лікувально-профілактичних закладах Волині виявлено 148 порушень правил безпеки. Заборонено експлуатацію 46 одиниць обладнання.

Як повідомили в прес-службі Держгірпромнагляду у Волинській області, у переважній більшості перевірених лікувальних закладах відсутні центральні розподільчі пункти кисню, не на всіх балонах наявні металеві запобіжні ковпаки. У Володимир-Волинській, Старовижівській ЦРЛ, Волинському обласному госпіталі для інвалідів війни відсутні дозволи Держгірпромнагляду на експлуатацію кисневих та інших балонів з газом. Працівники, які обслуговують кисневі пункти та балони з киснем, не пройшли навчання та перевірку знань у Ківерцівській, Локачинській, Турійській, Ратнівській ЦРЛ та обласній клінічній лікарні.

За виявлені порушення нормативно-правових актів з питань промислової безпеки та охорони праці до адміністративної відповідальності притягнуто 16 працівників, з них 8 керівників медичних закладів.