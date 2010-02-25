Харківщина: може підтопити 18 тис. приватних будинків

В Харківській області під час весняного паводку в зоні підтоплення може опинитися близько 18 тисяч приватних будинків із загальною чисельністю населення до 60 тисяч осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке провів в.о. голови Харківської облдержадміністрації Володимир БАБАЄВ.

На засіданні зазначалося, що з об`єктів комунального призначення в зонах підтоплення можуть опинитися близько 100 артезіанських свердловин, які є джерелом централізованого постачання, близько 20 комунальних та 40 відомчих водогонів, понад 3 тис. колодязів.

Учасники засідання повідомили керівнику області про заходи, що робляться для мінімізації наслідків весняного паводку, та ресурси, які для цього є.

В.БАБАЄВ дав низку доручень, що стосуються забезпечення безпечної життєдіяльності населення області, та призначив терміни для їх виконання.