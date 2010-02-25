Спілкування з батьками - запорука правильного розвитку дітей

Правильний розвиток дітей криється в безпосередньому спілкуванні з батьками. До таких висновків прийшли учасники міжнародної конференції з питань виховання підростаючого покоління, що проходила в австралійському місті Брісбен.

За словами професора психології Кетрін, чим більше вільного часу батьки проводять зі своїми дітьми, тим щасливіші і міцніші сім`ї. "Існує думка, що якщо малюка завантажувати уроками, спортивними заняттями, відвідинами гуртків, купувати йому дорогі іграшки, то з нього виросте освічений, щасливий член суспільства, - говорить психолог. - Повірте, що це не так". Спираючись на дані десятирічного дослідження, професор підкреслила, що найціннішим все одно буде спілкування з мамою і татом. "Зберіть з дитиною конструктор, пограйте в м`яч, посидьте перед телевізором, влаштуйте чаювання, - радить фахівець. - Користі дитина одержить набагато більше, ніж від зроблених уроків".

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