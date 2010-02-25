Таджикистану загрожують екстремальні кліматичні явища

Скорочення водних ресурсів, що спричинені ростом температур і відступом льодовиків, може призвести до конфлікту між державами, що мають дефіцит води, стверджує Oxfam.

Як повідомляє The Guardian, за даними британської благодійної організації Oxfam, Таджикистану у зв`язку зі зміною клімату загрожує нестача води. В опублікованій доповіді йдеться про танення льодовиків Паміру, ріст кількості захворювань, посуха, обвали і нестача продовольства.

Так, в 2008/2009 роках в окремих регіонах більше місяця стояли двадцятиградусні морози - для субтропіків явище нечуване. На півдні країни, навпаки, спостерігалася аномальна спека. До 2050 року Таджикистан може втратити до 30% льодовиків, прогнозує начальник місцевого Центру з вивчення зміни клімату Ілхомджон Раджабов.

Оскільки таджицькі льодовики, крім внутрішніх потреб, живлять Аральське море і великі території Узбекистану і Туркменії, створюється також загроза "хвильового ефекту", який в найближчі десятиліття може виразитися в боротьбі за водні ресурси між середньоазіатськими країнами, застерігає Oxfam.

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