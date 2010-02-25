У РНБО обговорили готовність влади до імовірної повені

В Апараті Ради національної безпеки і оборони України під головуванням секретаря РНБО України Раїси БОГАТИРЬОВОЇ відбулася робоча нарада щодо стану готовності органів виконавчої влади до оперативного реагування та ліквідації наслідків пропуску льодоходу, повені та паводків у 2010 році.

Як повідомляє прес-служба РНБО, у нараді взяли участь представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, керівники підприємств та організацій, провідні науковці.

У ході обговорення зазначалося, що впродовж наступних весняних місяців ситуація може розвиватися за різними сценаріями - від оптимістичних до негативних. Зокрема, якщо різке потепління супроводжуватиметься потужними опадами - особливо у верхній частині басейнів Дніпра і Десни на території Білорусі і Росії, рівень води у Дніпрі у межах Києва може досягнути рекордних позначок повеней 1970 і 1979 років, коли були підтоплені Труханів острів, Гідропарк та окремі мікрорайони на Лівому березі міста.

Аналіз оперативної інформації свідчить про можливість розвитку надзвичайної ситуації державного рівня внаслідок різкого коливання температури повітря, що спостерігається протягом останнього часу.

Зважаючи на значні запаси снігу та неглибоке промерзання ґрунту, вирішальним фактором висоти водопілля цього року буде інтенсивність наростання тепла і кількість опадів у період сніготанення. Водночас серед об`єктивних чинників загроз відзначаються як різке сніготанення, місцевий та схиловий стік води, руйнування льодового покриву, заторні явища, так і різкий підйом рівнів води у річках на території Білорусі та Росії. Окрім того, збільшення рівня загроз підтоплення, за оцінками фахівців, спричиняє штучно створене звуження річок внаслідок активного житлового будівництва на їх берегах та відсутність достатньої кількості локальних водозахисних дамб, водовідводів, каналізаційних стокових споруд.

Одним з основних інструментів мінімізації можливих негативних наслідків сніготанення є злагоджене застосування потенціалу водосховищ на основних річках України. Окрім цього, зазначалася необхідність термінового приведення у належний стан міських систем водовідведення.

Занепокоєння учасників наради викликала інформація про тенденції до падіння рівня кисню у Київському водосховищі, що загрожує не лише збереженню рибних запасів, але і водопостачанню Києва.

Усе це вимагає термінового вжиття активних заходів із забезпечення необхідного рівня кисню у водоймах, з яких здійснюється водозабір питної води, а також підготовки альтернативних джерел водозабору.

Разом з тим, за попередніми оцінками фахівців, навіть можлива серйозна повінь 2010 року в Україні не повинна позначитися на безпеці експлуатації атомних електростанцій. Також під час повені експертами Мінпаливенерго і МНС не прогнозується розширення географії радіоактивного забруднення та серйозного транспорту забрудненого мулу річок Прип`яті і Дніпра завдяки захисту правобережною захисною дамбою найбільш забруднених ділянок заплави в Чорнобильській зоні.

На основі аналізу стану готовності до оперативного реагування та ліквідації наслідків пропуску льодоходу, повені та паводків у 2010 році учасники робочої наради дійшли висновку про недооцінку центральними і місцевими органами влади рівня потенційних загроз та можливих негативних наслідків повені 2010 року.

За інформацією МНС, у більшості регіонів не виконано в повному обсязі заходи Плану дій центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені та паводків у 2010 році, зокрема, щодо:

- проведення навчання та тренування органів управління і сил щодо дій в умовах пропуску льодоходу, паводка і повені;

- здійснення заходів щодо забезпечення безперебійної роботи систем зливної каналізації населених пунктів в умовах можливої повені та паводків;

- уточнення планів евакуації та заходів щодо життєзабезпечення населення і створення необхідних умов у місцях тимчасового розміщення;

- проведення обстеження наявних плавзасобів незалежно від форм власності.

Низький рівень виконання заходів плану відмічається у Вінницькій, Закарпатській, Рівненській областях - виконано лише 8 пунктів плану з 16-ти.

Учасники робочої наради відзначили, що нинішній рівень міжвідомчої координації та контролю з боку уряду щодо оперативного реагування та мінімізації наслідків пропуску льодоходу, повені та паводків у 2010 році не відповідає рівню зростання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характерів.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про основи національної безпеки» ситуація, що склалася, при негативному розгортанні сценарію із швидким сніготаненням може сформувати загрозу національній безпеці в екологічній та техногенних сферах. З огляду на це учасники наради вважають за доцільне утворити при Раді національної безпеки і оборони України Міжвідомчу координаційну групу з питань мінімізації можливих негативних наслідків льодоходу, повені та паводків у 2010 році.

Прийнято рішення про термінову підготовку плану заходів з мінімізації можливих негативних наслідків льодоходу, повені та паводків у 2010 році та направлення опрацьованих пропозицій Президентові України та уряду. З метою максимально оперативного прийняття рішень щодо забезпечення протипаводкових заходів опрацьовуються пропозиції для Президента щодо розгляду цього питання РНБО задля координації спільних зусиль з відвернення можливих загроз у зв`язку з інтенсивними весняними паводками та постійного моніторингового прогнозування розвитку подій в цьому напрямі.