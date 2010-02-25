Погода на завтра

Завтра в Україні істотні опади не очікуються, вночі та вранці місцями туман.

На дорогах, крім крайнього півдня та південного сходу, ожеледиця, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с, У Криму та Приазов`ї окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, у східних областях та на півночі Лівобережжя до 10° морозу, вдень 1-6° тепла; в західних областях та на крайньому півдні вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла, в Криму 10-15°.

У Київській області у п’ятницю хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла. У Києві температура вночі 2-4° морозу, вдень 2-4° тепла.