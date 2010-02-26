Потопу в Україні не буде

Нинішня весна буде складною, але не апокаліпсичною, як у цьому намагаються переконати українців політики. Про це пише тижневик «Коментарі:».

Зокрема, як зазначає видання, ситуація в Закарпатті навіть не нагадує 2008 рік, коли сніжні покриви в Карпатах досягали 220 см. Нині найглибший сніг тут вимірюється 70 см. Як повідомив виданню начальник Головного управління МНС у Закарпатській області Володимир БОДАК, «поки немає ніяких підстав прогнозувати сильну повінь у регіоні, хіба що буде різке потепління і на два-три тижні зарядять сильні дощі».

За інформацією видання, не слід очікувати масштабного стихійного лиха і в решті регіонів України. На думку фахівців, розвиток подій залежатиме від погодних умов майбутньої весни. Цього року накопичені значні запаси снігу, відзначається неглибоке промерзання ґрунту, однак якщо не буде різкого підвищення температури й частих опадів, то навіть масштабного підтоплення територій можна буде уникнути.

Проте, на відміну від останніх років, коли весняні паводки були нижчими або близькими до норми, цього року на більшості рік рівнинної території України можливе перевищення норми, тому паводки супроводжуватимуться виходом води в заплавах і підтопленням територій. Найвищий рівень води, вище від середніх багаторічних максимумів весняного водопілля, варто очікувати на Десні, притоках Середнього Дніпра, ріках басейну Південного Бугу й Інгулу. У цей час найбільша висота сніжного покриву зафіксована в Сумській, Чернігівській і Черкаській областях і часткове перевищення - у Карпатах. На ріках Карпатського регіону й Криму очікується водопілля в межах середньостатистичного.

Крім випадкових факторів (опадів), у прогнозах сніготанення з’явився й техногненний аспект, пов’язаний із забудовою заплав рік у великих населених пунктах. Намив територій та інші роботи, що звужують русло, можуть призвести до збільшення амплітуди підйому води. У Гідрометцентру немає ніякої інформації про будівлі на березі Дніпра в Конча-Заспі, але ці роботи призвели до очевидного звуження русла ріки, і вода може потекти на протилежний Конча-Заспі лівий берег столиці, затопивши частину Дарницького району. За умови негативного, але практично неможливого сценарію, підвищення рівня води в Дніпрі в межах Києва досягне 2 метрів, порівняно з поточним рівнем. Але для цього необхідно, щоб одночасно на Дніпрі, Десні й Прип’яті почалося інтенсивне сніготанення, чого, мабуть, не буде, пише тижневик.

Пропуск весняного водопілля на регульованих річках залежить не тільки від природних умов, а й від регулювання роботи гідроелектростанцій. Ключовим об’єктом у цій ситуації стає каскад дніпровських водосховищ і Дністровського водосховища. У цей час, за даними МНС України, на Дніпровському водосховищі підготовлено 9 куб. км вільних ємностей. Щоб «зрізати» піки водопілля, ці обсяги нарощуються до 14 куб. км - такий обсяг танення снігів бував в окремі роки, відзначають «Коментарі:».