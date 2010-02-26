Прес-конференція на тему: “Україна отримає близько 100 млн. доларів на боротьбу з туберкульозом” щодо отримання Україною допомоги світового співтовариства у розмірі близько 100 млн. доларів на боротьбу з епідемією туберкульозу. Учасники: Тетяна Бахтеєва, голова комітету ВР з питань охорони здоров’я; Василь Князевич, міністр охорони здоров’я України; Анатолій Заболотний, директор фонду Ріната Ахметова «Розвиток України»; Світлана Черенько, голова комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально-небезпечним хворобам; Гундо Вайлер, міжнародний експерт ВООЗ з питань туберкульозу та СНІДу; Олександр Галінський, голова Держдепартаменту з питань виконання покарань; Андрій Клепіков, виконавчий директор МБФ «Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІД в Україні»; Катерина Гамазіна, директор організації PATH (Програма оптимальних технологій в галузі охорони здоров’я) в Україні; Іван Усіченко, президент Товариства Червоного Хреста в Україні; Еліот Перлман, голова правління МГО «Міжнародний інститут з проблем ВІЛ/СНІДу та туберкульозу»; Володимир Жовтяк, голова координаційної ради ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 044 502 52 12; 050 474 34 42; ttregobchuk@fdu.org.ua