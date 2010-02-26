Фонд Ахметова закупив вакцину БЦЖ для новонароджених

Фонд Ріната Ахметова "Розвиток України" закупив вакцину БЦЖ для новонароджених Донецької області, повідомила в інтерв`ю УНІАН головний дитячий фтизіатр Донецької області Тетяна КИРИЛОВА.

За її словами, проблеми з постачанням вакцини в регіон існують вже кілька років поспіль.

"У 2009 році Донецька область була забезпечена вакциною БЦЖ лише на 60%, незважаючи на це план вакцинації новонароджених був виконаний, за рахунок залишку вакцини з 2008 року. Однак ми вакцинували лише новонароджених дітей. Вакцинація ж дітей вікової групи 7 - 14 років не проводилася , "- зазначила головний дитячий фтизіатр області.

Т. КИРИЛОВА підкреслила, що складна ситуація щодо забезпечення вакциною БЦЖ спостерігається і в 2010 році. "Вакцини досі немає. Батьки стурбовані, адже новонароджених дітей виписують з пологових будинків без вакцинації, вони незахищені від інфікування. А з огляду на складну ситуацію із захворюваності на туберкульоз в Україні, ризик незахищених дітей захворіти зростає багаторазово. Тому Обласне управління охорони здоров`я та Обласна СЕС звернулися до Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України" з проханням допомогти придбати БЦЖ-вакцину для новонароджених, "- заявляє Т. КИРИЛОВА.

За словами головного дитячого фтизіатра, фонд відгукнувся на прохання і закупив 10 тисяч доз вакцини БЦЖ, які вже сьогодні отримає Обласна СЕС, а в понеділок 1 березня, вакцина буде доставлена у всі міста і райони області. "Цієї кількості вакцини нашої області вистачить на півтора місяця, а в квітні ми очікуємо поставок від МОЗ. Наші медики намагаються раціонально витрачати кожну порцію вакцини, уникаючи втрат. Для цього формуються групи дітей відповідно до кількості доз вакцин, їх запрошують на певний час у вакцинальні кабінети, таким чином препарат використовується повністю і не допускається його розливання, "- сказала Т. КИРИЛОВА.

Вона нагадала, що таку ж допомогу фонд надавав і в 2008 році, коли були подібні проблеми з централізованими поставками вакцини БЦЖ. "Ми вдячні фонду Ахметова за вирішення цього складного питання і сподіваємося на подальшу допомогу," - зазначила головний дитячий фтизіатр Донецької області.

Як раніше повідомляв УНІАН, у 2010 році в Донецькій області виник гострий дефіцит вакцини проти туберкульозу (БЦЖ) для вакцинації новонароджених і ревакцинації дітей і підлітків. За інформацією головного державного санітарного лікаря Донецької області Віктора ДЕНИСЕНКА відсутність планової вакцинації тягне за собою підвищення ризику захворювання дітей на туберкульоз на тлі епідемії, а також порушення календаря щеплень проти інших інфекцій.